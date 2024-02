Rayonier Advanced Materials, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Anlegerstimmung bezüglich Rayonier Advanced Materials wird durch eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien als neutral eingestuft. Weder positiven noch negativen Ausschläge waren in den letzten Tagen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Daher erhält Rayonier Advanced Materials insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität normal war und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen erfahren hat. Aufgrund dieser Faktoren wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben.

In der technischen Analyse wird Rayonier Advanced Materials derzeit als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,83 USD, während der Kurs der Aktie bei 4,61 USD liegt, was einer Überbewertung von +20,37 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Abweichung von +13,55 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Was die Dividende betrifft, so weist Rayonier Advanced Materials derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf. Dies liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8342,86 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.