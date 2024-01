Rayonier Advanced Materials Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Rayonier Advanced Materials hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien. Die Differenz beträgt 8273,47 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Rayonier Advanced Materials eine Performance von -57,7 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -111,14 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rayonier Advanced Materials-Aktie beträgt aktuell 30, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage auf ähnlichem Niveau liegt wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen ergibt ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält Rayonier Advanced Materials somit ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse.