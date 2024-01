Rayonier Advanced Materials Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Analyse der Aktie von Rayonier Advanced Materials zeigt interessante Ergebnisse in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders positiv, was zu einer guten Gesamteinschätzung führt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rayonier Advanced Materials liegt bei 42,86 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 liegt bei 26,06, was bedeutet, dass das Wertpapier hier als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Aktie von Rayonier Advanced Materials im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor und der Chemikalien-Branche eine deutlich schlechtere Rendite aufweist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.