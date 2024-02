Raymond James Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Raymond James Financial":

Raymond James: Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Dividendenrendite von Raymond James liegt mit 1,59 Prozent 4,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies macht die Aktie zu einem weniger rentablen Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 5 Prozent in der Branche "Kapitalmärkte". Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Raymond James in diesem Bereich daher ein "Gut".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raymond James mit 13,61 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 61,3. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysteneinschätzung für die Raymond James-Aktie ist derzeit "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Raymond James aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt ein Abwärtspotenzial von -3,07 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Raymond James eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.