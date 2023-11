Raymond James Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Raymond James Financial":

Sentiment und Buzz: Die Analyse von Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei der Bewertung von Raymond James zeigten sich interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer positiven Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Einschätzung für Raymond James.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anhand von Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu allen Bewegungen. Der RSI von Raymond James liegt bei 54,96, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt bei 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von "Neutral".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Raymond James insgesamt 8 Analystenbewertungen, wovon 2 positiv, 6 neutral und keine negativ waren. Basierend auf einer Kursprognose von 118,13 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 13,86 Prozent, was zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Raymond James in diesem Abschnitt eine gute Bewertung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raymond James liegt bei 12,07, was 76 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (50,05). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer guten Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse.