Raymond James Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Raymond James Financial":

Die technische Analyse der Raymond James-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 100,16 USD, während der aktuelle Kurs bei 112,3 USD liegt, was eine Abweichung von +12,12 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 104,22 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +7,75 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite von Raymond James mit 6,11 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 20,33 Prozent aufweist, liegt Raymond James mit 14,22 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung der Aktie hin. Aktuell liegen 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 118,13 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von 5,19 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Raymond James. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen, ebenso wie die positiven Themen rund um den Wert. Allerdings ergeben sich auf dieser Ebene sieben Schlecht-Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Raymond James bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, so die Einschätzung der Redaktion.