Raymond James Aktie: Am Scheideweg

Im vergangenen Jahr haben Analysten Raymond James 1 Mal ein "Gut", 7 Mal ein "Neutral" und 0 Mal ein "Schlecht" Rating vergeben. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "Neutral". In jüngsten Berichten erreichten die Analysten im Schnitt die gleiche Bewertung. Das Rating für das Raymond James-Wertpapier im letzten Monat war somit "Neutral" (0 Mal "Gut", 1 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht"). Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 112,04 USD im Blick. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 4,98 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 117,63 USD, was einer "Neutral"-Einschätzung entspricht. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raymond James liegt mit 13,54 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 56. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von Raymond James liegt derzeit bei 1,71 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,62 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.