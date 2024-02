Raymond Industrial Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Raymond Industrial verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,14 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,73 Prozent, was für Raymond Industrial eine Outperformance von +1,42 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,87 Prozent, wobei Raymond Industrial um 11,02 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Raymond Industrial eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Raymond Industrial liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 17, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung "Neutral" für diese Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Raymond Industrial zuletzt im Fokus der Diskussionen, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung abgegeben.