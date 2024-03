Raymond Industrial Aktie: Ruhig bleiben!

In den letzten zwei Wochen wurde die Raymond Industrial von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Kommentare und Diskussionen der letzten Wochen zeigen überwiegend neutrale Themen im Zusammenhang mit diesem Wert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Tendenz. Für den RSI7 beträgt der Wert 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 hingegen weist einen Wert von 100 auf, was für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Raymond Industrial derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,8 HKD, während der Aktienkurs bei 0,89 HKD liegt, was einer Abweichung von +11,25 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein Wert von 0,85 HKD, was einer Abweichung von +4,71 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Raymond Industrial mit einem Wert von 10,6 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Durchschnitt der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 31, was einer Abweichung von 66 Prozent entspricht. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf Basis fundamentaler Kriterien somit ein "Gut".