Raymond Industrial Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Raymond Industrial-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 6,67, was zeigt, dass Raymond Industrial überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Raymond Industrial bei 9, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 30,95) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Raymond Industrial daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Raymond Industrial-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,8 HKD. Der letzte Schlusskurs (0,89 HKD) weicht somit um +11,25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs (0,83 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Daher erhält die Raymond Industrial-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit für die Raymond Industrial-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analyse von RSI, fundamentaler Kriterien, technischer Analyse und Sentiment/Buzz.