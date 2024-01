Raymond Industrial Aktie: Da kann man nur noch staunen

Derzeit schüttet Raymond Industrial höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit 8,86 % gegenüber 6,17 % beträgt der Unterschied 2,69 Prozentpunkte. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Raymond Industrial liegt bei 9,05, was basierend auf den aktuellen Notierungen 72 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (32,55). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentalen Analyse-Perspektive.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Raymond Industrial in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Raymond Industrial mit einer Rendite von 6,14 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Die "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von 19,19 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Raymond Industrial mit 13,04 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating aufgrund ihrer Entwicklung im vergangenen Jahr.