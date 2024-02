RaySearch Laboratories AB Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse von Raysearch Laboratories zeigt, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 80,82 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 93,4 SEK liegt, was einer Abweichung von +15,57 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 90,61 SEK, was einer Abweichung von +3,08 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Raysearch Laboratories auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Raysearch Laboratories eingestellt waren. In den letzten sieben Tagen drehte sich die Diskussion hauptsächlich um positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Raysearch Laboratories von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Raysearch Laboratories in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Raysearch Laboratories momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt wird Raysearch Laboratories unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.