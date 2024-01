Rave Restaurant Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Rave Restaurant Group weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 % im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Rate der Stimmungsänderung sowie die Diskussionsintensität ergaben in den letzten 30 Tagen kein signifikantes Muster. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rave Restaurant-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Rave Restaurant bei 73,68 liegt, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 58,33 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rave Restaurant bei 20,45, während der Branchendurchschnitt bei 50,82 liegt. Damit wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.