Raubex Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Raubex-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1,26 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,34 EUR weicht somit um +6,35 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 1,35 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt in diesem Fall nahezu gleich (-0,74 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung für Raubex auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Raubex-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Raubex 7,03 Euro zahlt, was 78 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Im Bereich "Bauwesen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, wodurch der Titel als unterbewertet gilt und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen um Raubex in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. Es gab weder überwiegend positive noch überwiegend negative Ausschläge und die Themen rund um den Wert waren hauptsächlich neutral. Deshalb wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Raubex derzeit eine Dividendenrendite von 4,99 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,11 %. Mit einer Differenz von 1,88 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Gut" eingestuft.