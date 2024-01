Raubex Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Raubex liegt der RSI7 aktuell bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Hier ist Raubex weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Raubex-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Raubex als unterbewertet betrachtet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,8. Dies liegt insgesamt 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 31,56 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte bei Raubex keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Raubex für diese Stufe daher ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Raubex derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, wobei der Unterschied 2,07 Prozentpunkte beträgt (5,23 % gegenüber 3,16 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".