Ratos AB Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Ratos ist größtenteils positiv, wie aus einer Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen waren die Anleger überwiegend positiv eingestellt, wobei es insgesamt zehn positive und vier negative Tage gab. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ratos eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der gleitende Durchschnittskurs der Ratos derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 35,95 SEK, während der Kurs der Aktie bei 38,35 SEK liegt, was einer Abweichung von +6,68 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage ergibt mit 36,34 SEK eine positive Abweichung von +5,53 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Ratos in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Basierend auf dieser Analyse erhält Ratos dafür eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ratos-Aktie deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 21 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 45,65, was bedeutet, dass Ratos hier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ratos damit ein "Gut"-Rating.