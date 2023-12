Ratos AB Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Ratos als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ratos-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,31, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die charttechnische Entwicklung der Ratos-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 35,98 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs (37,25 SEK) liegt somit auf ähnlichem Niveau (+3,53 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,23 SEK), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,73 Prozent). Daher erhält die Ratos-Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Die einfache Charttechnik bewertet die Ratos-Aktie somit insgesamt mit einem "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien wurde Ratos in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher als "Schlecht" einzustufen ist, basierend auf der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine starke Aktivität in Bezug auf die Aktie von Ratos. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war jedoch negativ. Langfristig ergibt sich daher ein Gesamtergebnis von "Schlecht" für das Stimmungsbild.