Rationalisierung des Krankenversicherungssystems: Bupa führt die CoverGo-Plattform ein

New York und Hongkong (ots/PRNewswire) -Bupa (Asia) Limited, ein Spezialist für Krankenversicherungen, und CoverGo, die weltweit führende No-Code-SaaS-Plattform für Kranken-, Sach- und Lebensversicherungen, schließen sich zusammen, um das Krankenversicherungssystem von Bupa in Hongkong zu optimieren.Bupa hat CoverGo jetzt als sein neues Krankenversicherungssystem eingeführt, um das Onboarding von Kunden zu beschleunigen, maßgeschneiderte Produkte in Rekordzeit auf den Markt zu bringen, den Umsatz mithilfe neuer Kanäle zu steigern und die Benutzererfahrung für alle Beteiligten im Bereich der Krankenversicherung zu verbessern.Dank des preisgekrönten No-Code-Produkt-Builders von CoverGo kann Bupa verschiedene Arten von Krankenversicherungsprodukten für Einzelpersonen und Gruppen in wenigen Stunden und ganz ohne Programmieraufwand erstellen und sie über die offenen Versicherungs-APIs von CoverGo sofort zugänglich machen. Die Produkte können auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten und über Agenturen, Makler und Partner sowohl für das Neugeschäft als auch für Verlängerungen zur Verfügung gestellt werden.Bupa hat sich darüber hinaus für CoverGo als Partner entschieden, um die richtige Grundlage für zukünftige Verbesserungen in seinem Ökosystem zu schaffen. Die modulare Architektur der CoverGo-Plattform bietet Versicherern eine unübertroffene Flexibilität, um schnelle Erfolge zu erzielen. Sie kann sowohl in bestehende Systeme integriert als auch leicht zu einem vollwertigen Kern-Krankenversicherungssystem ausgebaut werden, das die Verwaltung von Policen, Ansprüchen, Vertrieb, Mitgliederbewegungen, Anbietermanagement und mehr umfasst.Yuman Chan, Geschäftsführer von Bupa (Asia) Limited, erklärte: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CoverGo bei der Beschleunigung unserer digitalen Transformation. Mit innovativen Lösungen und Technologien sind wir in der Lage, reibungslose Versorgungswege zu schaffen. Die Bereitstellung einer digital verbesserten und vernetzten Erfahrung macht unser Unternehmen zukunftssicher und bietet unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis. Bei der innovativen Gesundheitsfürsorge geht es darum, neue Wege für die Versorgung der Menschen zu finden, damit sie vom Antrag bis zur Schadensregulierung einfacher und leichter zugänglich ist."Tomas Holub, Gründer und Geschäftsführer von CoverGo, betonte: „Wir freuen uns, Bupa auf dem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen. Bupa hat ein klares Bekenntnis abgegeben, sein Krankenversicherungssystem auf effiziente und skalierbare Weise zu digitalisieren und zu rationalisieren, indem es die innovative codefreie Versicherungsplattform von CoverGo einsetzt. Das ist auch eine Bestätigung der Fähigkeiten von CoverGo im Bereich der Krankenversicherung, da führende Krankenversicherer auf der ganzen Welt unsere Plattform nutzen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Bupa über viele Produkte und Märkte hinweg auszubauen."Informationen zu CoverGoCoverGo ist die weltweit führende No-Code-Versicherungsplattform für Kranken-, Sach- und Lebensversicherungen, die es Versicherungsunternehmen ermöglicht, sich auf flexible, skalierbare und kosteneffiziente Weise digital zu transformieren. Immer mehr Versicherungsunternehmen und aufstrebende Insurtechs auf der ganzen Welt nutzen CoverGo, um Versicherungsprodukte aller Art innerhalb weniger Tage zu erstellen und auf den Markt zu bringen, einen Omnichannel-Vertrieb zu entwickeln und die Verwaltung von Policen und Schadensfällen zu digitalisieren. Zu den Kunden von CoverGo gehören die AXA, Bupa, MSIG (MS&AD), Dai-ichi Life, die DBS Bank und viele andere. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.covergo.com/.Informationen zu Bupa – Ein Spezialist in der internationalen GesundheitsfürsorgeDas Ziel von Bupa ist es, Menschen zu helfen, länger, gesünder und glücklicher zu leben und für eine bessere Welt zu sorgen.Wir sind ein internationales Gesundheitsunternehmen, das weltweit über 38 Millionen Kunden betreut. Da wir keine Aktionäre haben, reinvestieren wir unsere Gewinne in die Bereitstellung von umfangreicherer und besserer Gesundheitsfürsorge zum Nutzen unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden.In Hongkong gelten wir als der Spezialist für Krankenversicherungen. Wir haben das Vertrauen von mehr als 400.000 Privatpersonen und 3.200 Unternehmen gewonnen. Seit mehr als 20 Jahren bieten wir Beamten in Hongkong eine hochwertige Krankenversicherung.Bupa bietet auch Primärversorgungsdienste über Quality HealthCare Medical Services (QHMS) an, eines der größten privaten Kliniknetzwerke Hongkongs. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.bupa.com.hk/en/.