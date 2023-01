Rational übertrifft bei Umsatz und operativem Gewinn die Prognose

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Das Schlussquartal hat den Großküchenausstatter Rational im vergangenen Jahr kräftig angeschoben. Die vorläufigen Gesamtjahreszahlen übertreffen die Prognose des Managements bei Umsatz und Gewinn, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag überraschend in Landsberg am Lech mit. Dank des vollen Auftragsbuchs in Kombination mit der ausreichenden Versorgung mit Elektronikbauteilen im zweiten Halbjahr hätten die hohen Auftragsbestände abgebaut werden können. Die im MDax -notierte Aktie drehte nach den Neuigkeiten ins Plus und notierte zuletzt bei einem Kursgewinn von 4,8 Prozent auf einem Hoch seit Anfang August.

Mit einem Plus von fast einem Drittel im Vergleich zu 2021 setzte Rational vergangenes Jahr über eine Milliarde Euro um. Dabei halfen auch Währungseffekte und Preiserhöhungen. Das Management hatte mit einem Wachstum von maximal 28 Prozent gerechnet. Vom Umsatz blieb laut Rational vor Zinsen und Steuern (Ebit) ein Rekordwert von 235 Millionen Euro und damit fast die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor. Die operative Marge betrug damit rund 23 Prozent. Sie fiel damit ebenfalls besser aus, als die im besten Fall avisierten 22,5 Prozent. Endgültige Zahlen will Rational am 28. März präsentieren./lew/jha/