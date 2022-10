Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Düsseldorf (ots) -Die Gewinner des diesjährigen Produktions-Wettbewerbs stehen fest: Resiliente Lieferkette, Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbindung sind aktuell die wichtigsten Themen für die teilnehmenden Werke. Rational überzeugte als Gewinner-Fabrik vor allem durch seine Mitarbeiterförderung."Das Rational Werk in Landsberg am Lech zeichnet sich besonders durch seine starken Produktionskennzahlen aus und ist in der Lage, Prozesse flexibel anzupassen und zu optimieren. Zudem investiert Rational viel in die Förderung und Bindung seiner Mitarbeiter", begründet Daniel Stengel, Director bei Kearney, die Entscheidung der Jury zur Wahl der "Fabrik des Jahres" 2022.Der oberbayerische Hersteller produziert Geräte zur thermischen Speisenzubereitung und überzeugte durch hohe Effizienz in ihren Produktionsabläufen. So nutzen sie in ihren Prozessen ein Baukastenprinzip - greifen also für unterschiedliche Produkte auf gleiche Teile und Baugruppen zurück. Herausragend aber ist die Einbindung der Mitarbeiter: Über alle Funktionen und Ränge hinweg wird die Belegschaft in Verbesserungsprozesse einbezogen. So wird nicht nur die Motivation, sondern auch die Produktionsabläufe hochgehalten und stetig optimiert."Rational motiviert seine Mitarbeiter durch viel Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit. Sie haben das sogenannte 'Unternehmer im Unternehmen'-Prinzip etabliert, bei dem der einzelne Mitarbeiter wie ein eigener Unternehmer agiert", so Stengel. Er fällt selbstständig Entscheidungen, entwickelt Ideen weiter, übernimmt Verantwortung. Und arbeitet damit auf Augenhöhe mit Vorgesetzten und Kollegen.Der Sonderpreis "Global Excellence in Operations (GEO) Award" geht in diesem Jahr an das Rolls Royce Power Systems, Werk 1 und 2 in Friedrichshafen. Das Werk ist das größte im Verbund von 12 Standorten und nimmt eine Leuchtturmfunktion ein: "Rolls Royce überzeugt durch eine fundierte und zukunftsgerichtete Operations-Strategie und hat ein klares Zukunftskonzept, das durch Digitalisierung und Prozess-Streamlining gekennzeichnet ist", so Dr. Marc Lakner, Partner bei Kearney.Die diesjährigen Gewinner aller Kategorien im Überblick:- Fabrik des Jahres 2022: RATIONAL AG, Werk 1-3 Landsberg am Lech- GEO Award: Rolls Royce Power Systems, Werk 1 und 2 Friedrichshafen- Hervorragende Transformation (Standort): BSH Hausgeräte GmbH, Werk Bad Neustadt- Hervorragende Transformation (Digitalisierung): Wilo SE, Standort Dortmund- Hervorragende Serienfertigung: egeplast international GmbH- Exzellenz in Nachhaltigkeit: Voith Group, Werk Garching bei München- Exzellenz in Supply Chain Resilienz: Siemens Schweiz AG, Werk ZugDie Gewinner des Wettbewerbs dürfen ihre Trophäe auf dem "Fabrik des Jahres" Kongress Ende März 2023 in München in Empfang nehmen.Weitere Informationen auf www.fabrik-des-jahres.deÜber KearneyAls globale Partnerschaft in mehr als 40 Ländern machen uns unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu dem, was wir sind. Als Einzelne bringen wir unterschiedliche Leidenschaften und Stärken ein. Was uns eint ist, dass wir alle genauso viel Freude an unserer Arbeit haben wie diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten. Gemeinsam mit ihnen lassen wir aus großen Ideen Realität werden und unterstützen sie dabei, ein neues Kapitel aufzuschlagen.www.de.kearney.comAnmeldung Kearney NewsletterPressekontakt:Can ErdalDigital Marketing Lead DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659471can.erdal@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuell