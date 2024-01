Rational Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der Aktienkurs des Unternehmens Rational hat im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industrie-Sektors eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 11,27 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt Rational mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 7,2 Prozent aufweist, übertrifft Rational diese mit 4,07 Prozent deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Rational-Aktie derzeit bei 635,63 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs selbst bei 729 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von +14,69 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt Rational mit einer Differenz von +13,04 Prozent im positiven Bereich und erhält daher ein "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Rational im Vergleich zur Branche Maschinen eine Dividendenrendite von 2,35 % aus, was 0,78 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,13 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und die Diskussion über Rational zeigen überwiegend positive Meinungen. In den letzten Tagen gab es insgesamt vier positive und einen negativen Tag, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Rational eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung daher mit "Gut".