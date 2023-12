Rational Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Tool der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für Rational beträgt derzeit 4,49, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rational bei 34,21, was über dem Branchendurchschnitt von 31,35 liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, da sie aus heutiger Sicht überbewertet ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Rational-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Rational im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent erzielt, was 8,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (2,93 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,03 Prozent, und Rational liegt aktuell 7,25 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.