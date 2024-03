Rational Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Die Aktienanalyse zeigt, dass Rational in verschiedenen Bereichen als "neutral" oder "schlecht" eingestuft wird, aber auch als "gut" bewertet wird. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Rational als überbewertet gilt, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 38,87 insgesamt 16 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 33,47 im Segment "Maschinen". Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Rational im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,56 Prozent erzielt, was 18,76 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" von 6,08 Prozent liegt Rational aktuell 17,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rational-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Rational-Aktie, mit neutralen und schlechten Einschätzungen, aber auch einer positiven Bewertung aufgrund der überdurchschnittlichen Rendite im Branchenvergleich.