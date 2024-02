Rational Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Rational verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,56 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor eine Überperformance von 18,89 Prozent darstellt. Im Durchschnitt erzielten Aktien in diesem Sektor eine Rendite von 4,68 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche beträgt 6,06 Prozent, wobei Rational aktuell um 17,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rational liegt bei 46,99, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 39,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite für Rational beträgt aktuell 1,8 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,37 Prozent liegt. Die Dividendenpolitik wird daher von Analysten als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 754 EUR um +6,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +16,79 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.