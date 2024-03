Rational Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der Maschinenhersteller Rational wird derzeit als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 38,87, was über dem Branchendurchschnitt von 33,55 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Rational nicht optimal ab. Die Dividendenrendite liegt bei 1,8 Prozent, was 1,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Bei einem RSI von 70,59 wird die Rational-Aktie als "überkauft" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Trotzdem hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,56 Prozent erzielt, was 18,59 Prozent über dem Durchschnitt der Industriebranche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinenhersteller beträgt 6,44 Prozent, was bedeutet, dass Rational aktuell 17,12 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.