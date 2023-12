Rational Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Indikatoren, um das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zu bewerten. Bei Rational wurde die Anzahl und die Änderung der Stimmung in Beiträgen über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Rational zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Rational derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser geringen Differenz wurde die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Rational als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 34,21 insgesamt 12 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen".

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Rational daher in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Insgesamt wird Rational von der Redaktion daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die langfristige Stimmung und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung verliehen.