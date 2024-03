Rational Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der führende Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass die Aktie von Rational mit einem Wert von 38,87 im Vergleich zum Branchenmittel deutlich überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 33,56, was einen Abstand von 16 Prozent zum KGV von Rational bedeutet. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rational-Aktie beträgt derzeit 34, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,11 auch keine Anzeichen von Überkauft- oder Überverkauft-Sein, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Rational.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rational mit 1,8 Prozent 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche. Da die Branche eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent aufweist, wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Rational war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Obwohl an einem Tag positive Themen vorherrschten, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Zudem wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Rational gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie vom Anleger-Sentiment her ebenfalls mit einem "Schlecht" bewertet.