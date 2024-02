Rational Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der Aktienkurs der Firma Rational hat im letzten Jahr eine Rendite von 23,56 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor eine Überperformance von 18,73 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Maschinen-Aktien liegt bei 6,14 Prozent, wobei Rational aktuell 17,42 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rational liegt bei 53,79, was als neutrale Situation interpretiert wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Rational daher für diese Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen und Interaktionen über Rational. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Rational ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,87 auf, was 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 33 liegt. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" bewertet.