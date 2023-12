Rational Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI), der in der technischen Analyse verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist, zeigt aktuell an, dass Rational überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Rational überverkauft ist, wodurch das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Rational festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Rational in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,27 Prozent, was eine Outperformance von +5,23 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Performance von Rational um 6,01 Prozent über dem Durchschnittswert. Daher erhält Rational in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rational derzeit positiv ist. Sowohl der GD200 als auch der GD50 liegen über dem aktuellen Aktienkurs, was zu einem insgesamt positiven Rating "Gut" führt.