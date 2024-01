Rational Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Rational liegt der RSI7 aktuell bei 71,97 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Rational ist hier weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" eingestuft.

Vom fundamentalen Standpunkt betrachtet weist die Aktie von Rational ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,21 auf, was 9 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Maschinenbranche (31,46). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rational mit 2,35 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Somit wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rational bei 665 EUR liegt, was +5,16 Prozent über dem GD200 (632,36 EUR) liegt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist mit einem Kurs von 624,93 EUR einen Abstand von +6,41 Prozent auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Rational-Aktie als "Gut" eingeschätzt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.