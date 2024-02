Rational Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Diskussionen über Rational auf den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Rational bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Rational-Aktie: Der Wert beträgt aktuell 51, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und wir vergeben daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist Rational weder überkauft noch überverkauft (Wert: 46,85). Das Wertpapier wird daher auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Rational.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist Rational mit einem Wert von 38,87 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Maschinen" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,83, was einen Unterschied von 15 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,8 % aus, was 1,31 Prozentpunkte weniger als der im Durchschnitt übliche Wert von 3,11 % ist. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung als "Schlecht".