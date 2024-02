Rational Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Analyse der Aktienkurse von Rational zeigt, dass neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle spielen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv, und die Nutzer haben vor allem positive Themen rund um Rational aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die Analyse zeigt zudem, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Obwohl sich die Stimmung für Rational in den letzten Wochen kaum verändert hat, bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Rational auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Rational bei 642,99 EUR liegt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 752,5 EUR, was einem Abstand von +17,03 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs bei 9,26 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rational bei 38, was im Vergleich zu anderen Werten in der Branche "Maschinen" (KGV von 31,82) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Rational in Bezug auf die Stimmung und die technische Analyse positiv bewertet wird, während die fundamentale Bewertung eher negativ ausfällt.