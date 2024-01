Rational Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine entscheidende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Rational beträgt das aktuelle KGV 34, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31 als überbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Rational. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rational-Aktie liegt bei 42, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (41,48) bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rational.

Die Dividendenrendite von Rational liegt aktuell bei 2,35 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,14 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie auch in diesem Bereich neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Rational-Aktie daher eine neutrale bis schlechte Gesamtbewertung aufgrund der fundamentalen, sentimentalen und technischen Analyse.