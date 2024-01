Rational Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies SE":

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem "Industrie"-Sektor hat die Aktie von Rational im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,11 Prozent aufweist, hat Rational mit 5,16 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rational aktuell einen Wert von 34,21 auf, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Rational-Aktie aktuell mit einem Wert von 34,48 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 37, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Rational mit 2,35 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Rational in verschiedenen Bereichen eine solide Performance zeigt, jedoch auch einige überbewertete Aspekte aufweist. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.