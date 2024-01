Rational Aktie: Füße still halten!

Die Rational-Aktie wird derzeit mit 665 EUR gehandelt, was einer Entfernung von +5,16 Prozent vom GD200 (632,36 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 624,93 EUR. Der Abstand zum Aktienkurs beträgt +6,41 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Somit wird der Kurs der Rational-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich feststellen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich für Rational in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Rational in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zur Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,21, was 9 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (31,46). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.