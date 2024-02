Rational Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Derzeit gibt es gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) eine Überbewertung der Aktien von Rational. Das KGV liegt bei 38, was bedeutet, dass die Börse 38,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Rational zahlt. Dieser Wert liegt 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 32 und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Rational-Aktie als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 19,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 37,98 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Rational-Aktie eine Rendite von 23,56 Prozent erzielt, was 20,93 Prozent über dem Durchschnitt (2,63 Prozent) im Sektor "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 2,73 Prozent, und Rational übertrifft diesen Wert um 20,84 Prozent. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel von Rational weitgehend neutral sind. Daher wird das Unternehmen auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft. Alles in allem ist die Auffassung, dass die Aktie von Rational in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.