Rational Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,21 liegt die Aktie von Rational über dem Branchendurchschnitt um 9 Prozent. Die Maschinenbranche weist einen Wert von 31,35 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Rational im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche eine Rendite von 2,35 % aus, was 0,91 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,25 %. Dadurch wird der Ertrag als nur leicht niedriger eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Rational liegt derzeit bei 4,49, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Rational festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für Rational eine "Schlecht"-Bewertung für diese Stufe.