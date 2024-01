Rational Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Rational-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven betrachtet und bewertet. Anhand der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Über einen Zeitraum von 200 Handelstagen beträgt der gleitende Durchschnitt 634,51 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 715,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,76 Prozent entspricht. Auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 638,5 EUR ebenfalls über dem Durchschnitt (+12,06 Prozent Abweichung). Somit erhält die Rational-Aktie auf dieser Basis ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 13 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 30,17, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Rational basierend auf der RSI-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rational einen Wert von 34 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Maschinen" durchschnittlich ein KGV von 31 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Rational aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Abschließend wird die Performance der Rational-Aktie mit der durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Maschinen"-Branche verglichen. Dabei ergibt sich eine Outperformance von +3,71 Prozent im Branchenvergleich und eine Überperformance von 4,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs für die Rational-Aktie.