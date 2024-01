Rational Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Rational-Aktie ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die als zusätzlicher Bewertungsfaktor herangezogen wurden. Vor allem positive Themen standen in den Diskussionen der vergangenen Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen führt.

Im Vergleich innerhalb der Branche konnte Rational in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,27 Prozent verzeichnen. Ähnliche Aktien aus dem Bereich "Maschinen" stiegen im Durchschnitt nur um 7,56 Prozent, was einer Outperformance von +3,71 Prozent für Rational entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit 6,46 Prozent unter der von Rational. Hier ergibt sich somit insgesamt ein "Gut"-Rating für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 634,51 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 715,5 EUR deutlich darüber liegt (eine Abweichung von +12,76 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 638,5 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+12,06 Prozent Abweichung). Somit erhält die Rational-Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rational-Aktie weist einen Wert von 13 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich hierzu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (30,17) jedoch weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Gut"-Rating für Rational.