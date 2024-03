Rational Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf die Aktienbewertungen haben kann. Bei Rational wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Sentiment als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Rational mit 1,8 % unter dem Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie von 2,94 %. Dies führt zu einer Bewertung als "schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Rational mit einer Rendite von 23,56 % deutlich über dem Durchschnitt von 13,21 %. Dadurch erhält die Aktie ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Rational liegt mit 38,87 unter dem Branchendurchschnitt von 65,84. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.