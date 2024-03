Rational Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Rational eine Performance von 23,56 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,12 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Rational eine Outperformance von +17,45 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 4,92 Prozent im letzten Jahr, und Rational übertraf diesen Durchschnittswert um 18,65 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Rational ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rational-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 650,94 EUR lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 759 EUR, was einer Abweichung von +16,6 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Rational-Aktie über dem gleitenden Durchschnitt liegt, und daher erhält sie auch auf kurzfristigerer Basis eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rational liegt bei 54,05, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und daher wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 37, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, und daher wird auch hierfür eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird die Aktie von Rational als überbewertet angesehen, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,87 gehandelt wird, was einem Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 33,31 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für Rational im Vergleich zur Branche.