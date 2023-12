Rational Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Rational in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rational wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte Rational im letzten Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent, was 8,52 Prozent über dem Durchschnitt (2,75 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Maschinen" beträgt 3,6 Prozent, wobei Rational aktuell um 7,67 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Rational-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 625,15 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 657,5 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,17 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Rational diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.