Rational Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rational herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 82,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rational überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu schwankt der 25-Tage-RSI weniger stark und zeigt an, dass Rational weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für das Rational-Wertpapier führt.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV für Rational liegt bei 34,21, was deutlich über dem Branchenmittel in der Kategorie "Maschinen" (31,49) liegt. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Rational-Aktie bei 631,44 EUR errechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 647,5 EUR, was einen Unterschied von +2,54 Prozent bedeutet und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Rating für die Rational-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Rational im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,27 Prozent erzielt, was 4,1 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" (8,42 Prozent) liegt Rational aktuell 2,86 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.