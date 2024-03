Rational Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

Die Analyse von Rational-Aktien ergibt ein gemischtes Bild. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie als neutral eingestuft. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert. Insgesamt erhält Rational daher eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Rational diskutiert wurde. Allerdings überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Auch in den letzten Tagen dominierten vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine schlechte Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Rational derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,02 Prozent. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Das KGV von Rational liegt bei 38,87, was deutlich höher ist als der Branchenmittelwert von 33,59. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Empfehlung in diesem Bereich.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Rational-Aktien, wobei neutral bis schlechte Bewertungen in verschiedenen Kategorien vorherrschen. Anleger sollten diese Analyse bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.