Rathbone Brothers Aktie: Das liegt auf Eis

Auf Grundlage des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Rathbones als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Rathbones-Aktie beträgt 47,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 59,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnitt des Schlusskurses der Rathbones-Aktie 1723,5 GBP. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1576 GBP, was einem Unterschied von -8,56 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (1664,8 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,33 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Rathbones-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Diskussionen zu Rathbones in den sozialen Medien deuten auf eine uneinheitliche Stimmung und Einschätzungen hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen negative Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesem Signal und den Diskussionen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,22 ist die Aktie von Rathbones auf Basis der heutigen Notierungen um 3 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (20,54). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.