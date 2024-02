Rathbone Brothers Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Rathbones wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage auf 63,29 Punkte geschätzt, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,16, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Rathbones eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Rathbones-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,72 Prozent erzielt, was eine Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor darstellt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten unterschiedliche Einschätzungen zu Rathbones abgegeben, wobei das langfristige Rating aufgrund dieser Bewertungen als "Neutral" eingestuft wird. Die Analysten erwarten jedoch eine positive Entwicklung des Kurses um 27,64 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten führt.