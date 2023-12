Rathbone Brothers Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Rathbones wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor als unterdurchschnittlich bewertet, wobei die Rendite von -21,25 Prozent mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Kapitalmärkte-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -5,75 Prozent, wobei Rathbones mit 15,5 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Rathbones-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 1777,83 GBP, während der Kurs der Aktie bei 1750 GBP liegt, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1610,96 GBP, was einer Abweichung von +8,63 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) von Rathbones liegt bei 52,17 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 31,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rathbones bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 20,04 als überbewertet angesehen wird. Folglich erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.