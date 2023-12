Rathbone Brothers Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Federal Realty Investment Trust":

Die Rathbones-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es eine "Gut"-Bewertung, drei "Neutral"-Bewertungen und eine "Schlecht"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (2061,25 GBP) hat die Aktie ein Aufwärtspotential von 17,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Rathbones eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rathbones bei 1778,47 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 1750 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -1,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1607,32 GBP, was einen Abstand von +8,88 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Rathbones-Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Rathbones beträgt 59,76 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Rathbones insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.