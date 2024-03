Rathbone Brothers Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Rathbones, ein Unternehmen aus dem Bereich Kapitalmärkte, wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 2 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", mit einer "Gut"-Meinung, keiner "Neutral"-Meinung und einer "Schlecht"-Meinung. Kurzfristig betrachtet ergibt sich innerhalb eines Monats eine "Neutral"-Bewertung. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 1520 GBP, was ein Aufwärtspotential von 0,53 Prozent vom letzten Schlusskurs (1512 GBP) ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für Rathbones.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Rathbones liegt aktuell bei 63,33 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Rathbones-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei einer Dividende von 1,97 % liegt Rathbones im Vergleich zum Branchendurchschnitt (5,48 %) niedriger, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Rathbones in Social Media beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie von Rathbones wurde auch intensiver diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also für Rathbones eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Analysteneinschätzung, des RSI und der Dividende, trotz der negativen Tendenzen im Sentiment und Buzz.