Rathbone Brothers Aktie: Einfach unglaublich

Rathbones: Aktienanalyse und Anleger-Sentiment

Die Dividendenrendite von Rathbones liegt momentan bei 2,03 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,02 Prozent liegt. In der "Kapitalmärkte"-Branche erhält die Rathbones-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser Differenz.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass es 1 positive, 3 neutrale und 1 negative Bewertung gibt, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 2061,25 GBP, was einer potenziellen Steigerung von 18,33 Prozent entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Rathbones-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Rathbones-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 1777,02 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nur um -1,97 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 7,86 Prozent darüber liegt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für Rathbones waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vorwiegend positive Themen in den Diskussionen gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt und damit zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Rathbones auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.